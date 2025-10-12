ANKARA (AA) - Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) öncülüğünde başkentteki Embankment istasyonu yakınlarında toplanan yüz binlerce kişi, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve dövizlerle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan Filistin destekçileri, İsrail'in geçmişte imzalanan ateşkesleri ihlal ettiğini hatırlatarak, kalıcı çözüm için uluslararası hukuk temelinde adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını, işgalini ve apartheid yönetimini sona erdirmesi için İngiltere hükümeti üzerinde baskı kurmaya devam etmenin hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Filistin destekçileri, İngiltere hükümeti, kamu kurumları ve şirketlerinden, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine destek vermemesini talep etti.

Söz konusu yürüyüş, Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de ulusal çapta düzenlenen 32. yürüyüş olarak kayda geçti.

Az sayıda kişi gözaltına alındı

İsrail destekçisi küçük çaplı bir grup da Filistin yürüyüşü güzergahında karşıt gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail ve İngiltere bayrağı taşıyan protestocular, Filistin destekçilerini provoke etmeye çalıştı.

Londra Metropolitan Polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, küçük çaplı bir grubun Filistin yürüyüşü sırasında yaptıkları protestoda, gösteri şartlarını ihlal ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, 'Bu durum, iki gruptan birkaç kişi arasında arbedeye yol açtı. Polis memurları olay yerine hızla gelerek tarafları ayırdı ve az sayıda kişiyi gözaltına aldı.' bilgisi verildi.

'Kalıcı barış ancak adalet ve hesap verebilirlikle mümkün'

PSC Direktörü Ben Jamal, yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, 'İki yıldır İsrail'in tüm uluslararası hukuku hiçe sayarak yürüttüğü saldırılara karşı İngiltere'de milyonlarca insan, hükümetin ve kurumların bu suçlara ortak olmamasını talep ediyor.' ifadesini kullandı.

Filistin halkıyla dayanışma hareketinin devam edeceğinin altını çizen Jamal, geçmişte olduğu gibi İsrail'in ateşkesi bozma ihtimalinin halen var olduğunu bildirdi.

Jamal, '(ABD Başkanı Donald) Trump'ın planı olarak anılan bu ateşkes girişimi, Filistinlilere yönelik işgalin ve ayrımcılığın kök nedenlerini ele almıyor. Kalıcı barış ancak adalet, hesap verebilirlik ve Filistin halkının uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarının tanınmasıyla mümkündür.' değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'da binlerce Filistin destekçisi, hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı

Viyana'da 50'den fazla sivil toplum kuruluşunun ortak düzenlediği gösteriye, binlerce Filistin destekçisi katıldı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'İsrail'i boykot edin', 'Avrupa finanse ediyor, İsrail bombalıyor' sloganları attı.

Filistin destekçileri, 'Gazze'deki soykırımı durdurun-yaptırım, şimdi', 'Avusturya saklanamazsın, soykırımı destekliyorsun' yazılı pankartlar taşıdı.

Binlerce gösterici, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı binalarının olduğu sokağa yürüyerek, burada Gazze'deki soykırımın durdurulması ve İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Katolik rahip Franz Sieder, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerin on yıllar boyunca insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ve adeta köleleştirildiğini anlattı.

Sieder, 'Burada şunu da belirtmek isterim ki, benim için (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu günümüzün en büyük suçlularından biridir. 20 bini çocuk olmak üzere 60 bin insanı katletmiştir. Bu korkunç bir suçtur ve Avusturya hükümeti olarak bu konuda hala sessiz kaldığımız için gerçekten utanç duyuyorum.' diye konuştu.

Gazze'de ateşkese varılmasını memnuniyetle karşıladığını dile getiren Sieder, Filistinlilerin demokratik ve sosyal temel haklara sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Sendikacı Axel Magnus ise hükümetin İsrail yanlısı politikasını eleştirerek, 'Tarafsız Avusturya, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin hiçbir şey söylemezken, (Başbakan Christian) Stocker ve Dışişleri Bakanı (Beate Meinl-Reisinger) uluslararası insansız hava aracı ve silahlanma konferanslarında koşturup durarak Avusturya'da tarafsızlığın son kalıntılarını da mezara gömdü.' değerlendirmesinde bulundu.

Magnus, Avusturya'nın 'savaşlardan çıkar sağlayan bir ülke olduğunu ve hiçbir şekilde tarafsız olmadığını' söyledi.

Hollanda'da İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı

Hollanda'nın Maastricht kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar ve gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı, Maastricht'te bulunan ülkenin en eski kilisesi Sint Servaas Bazilikası önünde anma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli binlerce çocuk ile gazeteciler anıldı.

Meydanda, öldürülen çocuklara ve gazetecilere dikkati çekmek amacıyla İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden basın mensuplarının fotoğrafları ve isimleri sergilendi.

Binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adları ve yaşları tek tek okundu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

'Filistin'in işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermeden asla adalet gelmeyecek'

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfının yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 15. kez ve gazeteciler için ikinci kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki durumun 7 Ekim'de başlamadığına dikkati çeken van der Most, 'Şu anda (Gazze'de) bir ateşkes var. Bu çok gerekliydi. Gazze'ye gıda girmesi gerekiyor ama İsrail'in Filistin'i işgali onlarca yıldır sürüyor ve Filistin halkına karşı gerçekten çok fazla haksızlık yapıldı. Bu durmalı. Dolayısıyla işgal sona ermeden asla adalet gelmeyecek.' dedi.

Van der Most, bombardımanların durmasının 'barış ya da adalet' anlamına gelmediğini belirterek, 'Ne tür bir anlaşma olursa olsun, Filistin'in işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermeden asla adalet gelmeyecek. Bu nedenle Filistin tamamen özgür olana kadar eylem yapmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

İnsanların ayakkabıları ve gazetecilerin fotoğraflarını gördüklerinde Gazze'de olanları idrak ettiğini kaydeden van der Most, 'Hiçbir savaşta bu kadar gazeteci ölmemişti. Bir insan olarak onların hikayelerini anlatma ve diğer gazetecilerin işlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için mücadele etme sorumluluğu hissediyorum.' ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filolara saldırması İsveç'te protesto edildi

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla harekete geçen eylemciler, Stockholm'deki Odenplan Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırılarını kınadı.

İsveç hükümetinden, İsrail'de işkence gören aktivistler için hukuk mücadelesinin başlatılmasını ve haklarının aranmasını isteyen eylemciler, 'Özgür Filistin için İsrail'e tam ambargo' ve 'İnsanlığın umudu Özgürlük Filosu'na saldırılar kabul edilemez' yazılı pankartlar taşıdı.

'Filistin'e özgürlük' sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu'na kadar yürüdü.

Protestoya katılan İsveçli aktivist Anita Salven, AA muhabirine, Gazze ve Batı Şeria'da süregelen acımasız soykırım yüzünden eyleme katıldığını söyledi.

Salven, Gazze'ye yardım götüren filoları överek, onlar sayesinde dikkatlerin Gazze üzerine çekildiğini belirtti.

Gazze'de iki eşit gücün savaşmadığına dikkati çeken Salven, şu ifadeleri kullandı:

'Bu bir savaş değil, iki eşit gücün olduğunu iddia etmek tamamen saçma. Aksine, bu bir soykırımdır. Silahsız, yiyeceksiz, susuz insanlar, bu bombalara ve mermilere maruz kalıyor. Bu o kadar korkunç bir şey ki, hissedilen şeyi tarif etmek bile mümkün değil. Sivillerin açlıktan ve susuzluktan ölmesi korkunçtur. Bu o kadar acımasız ki, bu gerçekten tarif bile edilemez. Ama kesinlikle savaş değil. Hamas'a karşı bile bir savaş değil ve dahası Hamas, Filistinlilerdir. Kendi topraklarını her türlü araçla savunma hakları var.'

Berlin'de 'Gazze için birlikte' yürüyüşü düzenlendi

Filistin ile dayanışma göstermek, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma dikkat çekmek ve Almanya'da Filistin'i destekleyenlere yönelik baskıyı protesto etmek için binlerce kişi, Berlin'in merkezindeki Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Ardından kent merkezinde yürüyüş düzenleyen göstericiler, İsrail'e destek vermesinden dolayı Alman hükümetine de tepki gösterdi.

Göstericiler, 'Terörist İsrail', 'Gaspedilen toprakta barış olmaz' ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Eylemde üzerinde 'Hepimiz terörist miyiz?', 'Sessizliğiniz suçtur', 'Almanya hala İsrail'e silah sağlıyor', 'Gazze kazanıyor' ve 'Soykırımı durdurun' yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemciler, Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Gazzelilerin fotoğraflarını taşıdı.​​​​​​​

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis bazı göstericileri gözaltına alırken sert müdahalede bulundu.

Konuşmaların yapıldığı araçtan polisin çocuk yaşta bir göstericiyi gözaltına aldığı anonsu yapıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş, Alexander Meydanı'nda son buldu.

Polis yürüyüşe 14 bin kişinin, eylemi düzenleyenler ise 60 bin kişinin katıldığını bildirdi.​​​​​​​

Gazze'de yaşanan insani kriz halen devam ediyor

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin dün yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 'sarı hat' olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

Gazze'de yaşanan insani kriz ise halen devam ediyor. İsrail'in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği nedeniyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 211 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 961 kişi yaralandı.





Muhabir: Ekip