İSTANBUL- Hemington, Suadiye Mağazası’nda Babalar Günü Şenliği düzenledi. Markanın özel müşterilerinin yanı sıra herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte; çocuklar babalarıyla kaliteli zaman geçirirken aynı şıklığı paylaşabilecekleri Baba & Oğul Koleksiyonu’ndan alışveriş yaptılar ve ortak zevklerini keşfetme fırsatı yakaladılar.

Ev sahipliğini, marka kurucusu ve CEO’su Umut Boz’un yaptığı Babalar Günü Şenliği’ne Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Elmas ve kızları Nil, Billur Saatçi ve ailesi, İsmail Özkan ve ailesi, Evrim ve Evren Yaslak, Gülnur Alsu, Kerem Kamar gibi cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri katıldı

HABER: METE YILMAZ