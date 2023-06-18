Antalya

Kesme çiçek üssü Antalya başta olmak üzere Sakarya, Isparta, İzmir, Mersin, Adana gibi bölgelerde yetiştirilen karanfilden iç ve dış mekan bitkilerine kadar farklı çiçek türleri, büyük bölümü Avrupa olmak üzere 80 ülkeye gönderiliyor. Yaklaşık 60 bin dekar alanda dikimi yapılan çiçek, doğrudan 100 bin, dolaylı ise 300 bin kişiye geçim kaynağı oluyor.

Sektördeki istihdamın yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar tarafından gerek seralarda gerek açık alanlarda toplanan çiçekler, önce depolarda paketleniyor. Ambalaj içinde yeni bir görsele kavuşan çiçekler, tırlar ya da uçaklarla yola çıkıyor. Sevginin sembolü olarak nitelendirilen çiçekler, kadınların ellerinde şekillenip ülke ekonomisine döviz olarak dönüyor.

"Ben eşime buradan çiçek götürüyorum, o mutlu oluyor"

Antalya'da 25 yıldır çiçekle uğraşan Muazzez Tekeli, 11 yaşında serada çiçek toplayarak işe başladığını, yıllar içinde tecrübe kazanarak ustalığa kadar ulaştığını söyledi.

Ailesine katkı sağlamak için bir serada işe başladığını dile getiren Tekeli, "Çekirdekten yetiştim. İlkokulu bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Bekarken ailem, kardeşlerim için çalıştım, şimdi kendi ailem, çocuklarım için çalışıyorum. Buradan sağladığım gelirle çocuklarımı okutuyorum. Onlar da tatillerde buraya gelip çalışıyorlar. Çiçek, ailemizin geçim kaynağı oldu." dedi.

Çiçekle uğraşmanın zevkli olduğunu belirten Tekeli, güne çiçek kokularıyla başladıklarını dile getirdi.

Başkalarını mutlu eden, kalplerini okşayan çiçeklerin kendi ellerinden geçtiğini anlatan Tekeli, "Başka bir kadına çiçek gittiğinde tabii ki şaşırıp mutlu oluyordur. Ama bizde olmuyor çünkü sabahtan akşama kadar çiçeğin içindeyiz. Çiçek bizim mesleğimiz oldu. Bilakis ben eşime buradan çiçek götürüyorum, o mutlu oluyor." diye konuştu.

Aile boyu sektördeler

Yaklaşık 29 yıldır sektörde çalışan Duray Yıldız da aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kardeşi ve yakınlarıyla işe başladıklarını söyledi.

Daha önce de sebze ve meyve yetiştirdiklerini ancak çiçekle uğraşmanın daha farklı olduğunu belirten Yıldız, "Önce eşime destek olayım diye başladım. Bir müddet sonra işten kopamadım." dedi.

Yıldız'ın kardeşi Türkan Şensoy da işini severek yaptığını ifade etti.

Sabah çiçekle uyandıklarını, akşama kadar da güzel kokular içinde çalıştıklarını anlatan Şensoy, "Ailecek çalışılabilecek bir iş. Erkek kardeşim, yengem, amcamın eşi, ablam hepimiz burada, bir arada çalışıyoruz. İki kızım ve bir oğlum var, onlar da okul tatile girdiğinde bize katılıyorlar. Hem harçlıklarını çıkarıyorlar hem de vakitlerini iyi değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Mardin'den kente gelen Pervin Ay da 7 yıldır çiçek sektöründe çalıştığını söyledi.

Kızının da okul harçlığını çıkarması için ara ara kendisiyle çalıştığını dile getiren Ay, "Çiçek işi eğlenceli bir iş. Çiçekleri seralardan alıp satışa sunulacak hale kadar getiriyoruz. Kopardığımız çiçekleri düzenliyoruz, paketliyoruz ve kutulara yerleştiriyoruz." dedi.

AA