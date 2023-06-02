TBMM AA- TBMM Genel Kurulu, TBMM Geçici Başkanı, Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda en genç üye sıfatıyla AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin törenine geçilmeden önce selamlama konuşması yapan Geçici TBMM Başkanı Bahçeli, "Egemenliğin yegane sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gazi Meclisin yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek muazzez gelişmelere kapı aralamasını temenni eden Bahçeli, "İlk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 13. Cumhurbaşkanı'mız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin 100, TBMM'nin ise 103. yıl dönümünü kucaklamanın heyecanının yaşandığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım."

Türkiye Cumhuriyetini kuran müessir aklın TBMM'de mayalandığını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Meclis, kurucu niteliğiyle ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eşzamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyetin faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyetinin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik vesayet ve velayeti birdir, tektir; eşi, benzeri olmadığı gibi mütehakkim ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1923'te, TBMM'nin 1. Dönem açılış konuşmasında aynen şöyle demişti: 'Millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenilenme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir.'

Bilinmelidir ki hepimizin ortak paydası Türkiye'dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır. Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışmayla tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum. Her anının tarih olduğu biteviye devam bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, mamur ve müreffeh bir Türkiye'yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız."

Devletin kurucusu, ilk Meclis Başkanı, İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm milletvekillerine ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Hayatta bulunan geçmiş dönem milletvekillerimize huzurlu ve sağlıklı bir ömür temennisinin yanı sıra siz değerli arkadaşlarıma önümüzdeki 5 yıllık yasama çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

İlk yemini Bahçeli yaptı

Mecliste ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, MHP Osmaniye Milletvekili Bahçeli oldu. Bahçeli, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, törende ilk olarak ant içti. Ardından kürsüye tekerlekli sandalye ile gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları yemin etti.

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yabancı misyon temsilcileri de izliyor.

Eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ve en yaşlı Geçici Meclis Başkanvekili sıfatıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Devlet Erkanı Locası'nda yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturdu.

Eski Meclis Başkanları Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç ve Hikmet Çetin de töreni kendilerine ayrılan locadan takip etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yemin törenini locadan takip etti.

Meclisteki yemin töreninin yaklaşık 10 saat sürmesi bekleniyor.