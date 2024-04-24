HABER: FİLİZ YILDIZ

Bahçelievler ilkokulu müthiş bir gösteriye imza attı.Birbirinden güzel müzikal gösteriler, şiirler, şarkılar, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sunuldu.

Bahçelievler ilkokulu öğrencilerinin neşe ve coşkusu etrafa ışık saçarken, onları izlemeye gelen ailelerinin ve yakınlarının da aynı coşkuyla kutlamaya eşlik ettiği gözlemlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kutlaması gösterisinde yer alan kizim ECEM YILDIZ' ın coşkusunu orada bizzat ben de yaşıyordum.

Henüz çok küçükler dünya onların gülüşüyle daha da güzel. Çok masum, çok saf ve sevgi dolu yürekleri ile hem eğlendiler hem de eglendirdiler.

Öncelikle tüm çocukların bayramını kutluyor neşe ve başarılarının daim olmasını diliyorum

Geçmişimizden bu güne bu vatan toprakları için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi, kahraman tüm gazilerimizi ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşlarını minnet ve saygı ile anıyor şükranlarımı sunuyorum.

Bizlere bu cennet vatan armağan edilmeden önce hangi şartlarda bu günlere gelindi, bu vatan uğruna nelerden vazgeçildi ne fedakarlıklar yapıldı bunları unutmayalım unutturmayalım! Cennet vatanımıza sahip çıkalım! Bu cennet vatan için teşekkürle yetinmeyip kendimizi ahlak, uygarlık ve bilim yolunda yürümeye, bu günün güçlü cocuklarını yarinin dünyasını inşa etmek için daha da bilinçlendirmeye, mutlu huzurlu başarılı bir gelecek için her alanda daha da gelişmeye büyük çaba göstermeliyiz.

Çocuklarımızın yüzündeki tebessümler en değerli hazinemizdir. Onların özgürlüğünü ve mutluluğunu kutlarken, gelecek umudumuzu yeniden yeşerttik. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı' mız kutlu olsun.