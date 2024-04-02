Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.

Soruşturmada, iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na götürülürken acı haberi olay yerinde alan hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup, ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Gül, olay yerinde inceleme yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor." diye konuştu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Gül, binada patlamaya ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok." şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç, yangınla ilgili 3 savcı görevlendirildiğini bildirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

8 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ekiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Binada yürütülen arama kurtarma çalışmalarının da sonlandırıldığı öğrenildi.

İstanbul'daki yangınla ilgili 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirilmiş olup İstanbul Bölge Müdürümüz olay yerine hareket etmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Beşiktaş Belediyesinden yangınla ilgili açıklama

Beşiktaş Belediyesinin, tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklamasında, "İddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş Belediyesinden, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Hayatını kaydedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı iletilen açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz."