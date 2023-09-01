Bahçeli'nin geçen yıl bağışladığı Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde 5788,91 metrekarelik arsada yarın gerçekleştirilecek temel atma töreni öncesi hafriyat çalışması yapıldı.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'nca yaptırılacak külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçirilecek.

"Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

12 ay boyunca hizmet sunulacak külliyede, yaklaşık 60 kişinin konaklayabileceği misafirhane, kütüphane, çok amaçlı salonlar, yemekhane gibi birimler bulunacak.

İki kattan oluşacak külliyenin bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Külliyenin temeli yarın saat 14.00'te törenle atılacak.

AA