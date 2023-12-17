Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, gümrük kapısından giriş yapan bir tırda arama yapıldığını ifade etti.

Bakan Bolat, arama ve kontrollerde 202 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğüne dikkati çeken Bolat, "Sınırlarımızda, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyen gümrük muhafaza ekiplerimizi bir kez daha tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.