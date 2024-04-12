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Ayrıca şehidin ailesinin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağının fiziki durumuna yönelik sosyal medyadaki paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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