Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana koşuyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut çalışmasının ardından tamamlandı.

Antrenmanda Janne-Pekka Laine, Mame Mor Faye, Benhur Keser ve Mithat Pala takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor kafilesi, antrenmanın ardından Rize-Artvin Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

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Öte yandan sakatlığı nedeniyle tedavi gören Gökhan Akkan kafileye dahil edilirken, bu futbolcunun Beşiktaş karşısında ​​​oynayıp oynamayacağı maç saatinde doktor raporuyla netlik kazanacak.

Kaynak: AA