Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğuna dikkati çekerek, bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, görevi devralmasının ardından bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya gelerek, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyen Özhaseki, istişarelerde bulundu.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, "Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar. İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

AA