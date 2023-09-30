Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'ta mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüşmesinde, Kalkınma Yolu Projesi üzerinde çok detaylı görüşmeler yaparak yol haritasını oluşturduklarını belirterek, "Birinci derecede Irak ile ama genel anlamda bölgedeki bu projeye katılmak isteyen ülkelerle de işbirliğine açığız." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu, Bağdat'taki temasları kapsamında, Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, "G20 Liderler Zirvesi'nde ortaya atılan, Hindistan'dan başlayan koridor da alternatif bir koridor olacaktır ama bizim için Kalkınma Yolu Projesi altın madalya konumundadır. Dolayısıyla güzergahı hiç zaman kaybetmeden bir an önce trenlerin, araçların işlediği bir güzergah haline getirmemiz gerekiyor. Avrupa tarafında da bu güzergahın devamıyla ilgili Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan ulaştırma bakanları ile Bakanlar Konseyi oluşturduk. Benzer bir komiteyi burada da oluşturabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu proje kapsamında inşa edilecek 1200 kilometrelik demir yolunun bir an önce bitirilmesi için kesimler halinde çalışmanın faydalı olacağını vurgulayan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), demir yolu inşası konusunda gerekli donanıma sahip olduğunu aktardı.

Uraloğlu, projenin tüm aşamalarında Türkiye'nin Irak'a gerekli teknik desteği verebileceğine işaret ederek, Irak ile demir ve kara yolu anlaşmalarının yanı sıra denizcilik konusunda da işbirliği yapmanın iki ülke açısından faydalı olacağını bildirdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ise Bakan Uraloğlu'nun Irak'a yaptığı ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Irak Başbakanı'nın Kalkınma Yolu Projesi'nin prosedürlerinin 2 ay içinde bitirilmesi için her türlü işbirliğinin yapılması konusunda kendisine talimat verdiğini kaydetti.

"Komşu ülkelerden katılmak isteyen olursa değerlendirebiliriz"

Uraloğlu, görüşmede es-Sadavi'nin "Konseyde hangi ülkeleri görmek istiyorsunuz?" sorusuna "Başta Irak ve Türkiye. Sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bunları karşılıklı görüşerek, 4'lü düşünebiliriz. Komşu ülkelerden katılmak isteyen olursa onu da beraber değerlendirebiliriz." cevabını verdi.

Görüşmede ayrıca, Tır Sözleşmesi ve transit taşımanın serbestleştirilmesi konuları ele alındı.

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin sorular üzerine Uraloğlu, şunları aktardı:

"Bu koridorun çok güncel olarak konuşulduğu bugünlerde düşüncelerimizi ifade etmek için Bağdat'tayız ve burada olmamız bu anlamda düşüncelerimizi net olarak ortaya koymuştur. Daha önce teknik seviyede arkadaşlarımız konuşmuştu. Bugün de Sayın Bakan ile çok detaylı görüşmeler yaptık ve yol haritasını belirledik. Birinci derecede Irak ile ama genel anlamda bölgedeki bu projeye katılmak isteyen ülkelerle de işbirliğine açığız. Şimdiden hayırlı olsun."

AA