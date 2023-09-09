Trabzon

Bakan Uraloğlu, eşsiz doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla Trabzon'un turizmde adından söz ettiren şehirlerin arasında yer aldığını söyledi.

Turizmde hareketliliği arttırma noktasında ulaşımın önemli kriterlerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da ulaşımda önemli projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Uraloğlu, kentteki en önemli projelerden birinin de Trabzon Havalimanı'nın yenilenmesi çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, alt ve üstyapı işlerinin projelendirme aşamalarının tamamlandığını, ihaleye hazır olduğunu ifade etti.

"Pistle aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapılacak"

Proje kapsamında yeni pist inşa edileceğinin altını çizen Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'na yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğunda yeni pist yapacağız. Böylece, 110 bin metrekare alanda yıllık 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek terminal binasını şehrimize kazandıracağız. Pistle aynı uzunlukta paralel taksi yolu, ayrıca 1200 metre x 155 metre ve 400 metre x 120 metrelik iki apron yapılacak." diye konuştu.

Uraloğlu, planladıkları bu çalışmaların bitmesini beklemeden havalimanının kapasitesini artırmak amacıyla birinci etap işlerine 7 Haziran'da başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Birinci etap işleri kapsamında 3 bin 77 metrekarelik yeni dış hatlar gelen yolcu terminali, 860 metrekarelik CIP yolcu binası, 2 bin 250 metrekarelik yeni ısı merkezi binası yapılacak. Mevcut dış hatlar terminalinin, dış hatlar giden yolcu terminaline dönüşümü, EDS, bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu, check-in konveyörlerinin revizyonu, asansör eklenmesi, asma tavan tadilatı, dış cephe tadilatı ve döşemelerde güçlendirme ve benzeri işler de yapılacak."

Uraloğlu, mevcut iç hatlar terminalinin tadilatı kapsamında yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

"İki sabit yolcu köprüsü ve rotunda eklenmesi, körük sistemi eklenmesi, bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu gerçekleştirilecek. Hizmet binasının tadilatı gerçekleştirilecek. Galeri hattındaki tadilatlar ve yangın, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, doğal gaz getirilmesi gibi altyapı imalatları yapılacak. Pasaport bankoları, check-in gibi sabit mobilyalar yenilenecek. Bu kapsamdaki tüm mekanik, elektrik ve elektronik imalatlar, peyzaj imalatları yapılacaktır."

Gelinen aşamada yapım ve malzeme temin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uraloğlu, "Dış hatlar gelen yolcu binası temel imalatı tamamlanmış olup çelik kolon montajına başlanacaktır. Isı merkezi binasında betonarme imalatları devam etmektedir. CIP binası temel imalatı devam etmektedir. Ek hizmet binasında tadilat işleri devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme ise yüzde 8,84'tür." dedi.

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın, ülkenin en yoğun havalimanlarından olduğunu, iç hat yolcu sayısında 7'nci, dış hat yolcu sayısında da 10'uncu sırada yer aldığını söyledi.

Trabzon Havalimanı'nda geçen yıl 3 milyon 185 bin yolcunun ağırlandığını belirten Uraloğlu, bu yıl sonunda ise yolcu sayısının 4 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini, dolayısıyla yapılan çalışmaların önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AA