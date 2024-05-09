Hasan Arat'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Beşiktaş, 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor. Bu sezon 40 puan fark oldu. Bu, Beşiktaş'a yakışmıyor. Bunu oyunculara da söyledim, "Bu size yakışmıyor" dedim.

Fernando Santos'a belirttim; Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantıda kalmasını isteyen olmadı ve ben onu koruyamadım. Ben, Yönetim Kurulu üyelerime çok değer veririm, herkese tek tek fikrini sorarım. Karar verdik, kararsızlıktan daha iyidir.

Fernando Santos konusunda çok üzüldüm, beklentimiz büyüktü ama kupayı riske atamazdım. Çok radikal bir karardı. Şubat döneminde hiçbir teknik direktör bu durumdaki takımlara gelmek istemiyor. Bizim Alanyaspor maçını izleyen bazı hocalar, gelmekten vazgeçti.

Finale kalmak her takımın hayalidir. 23 Mayıs bizim için çok önemli. Teknik direktör konusunu o tarihe kadar kapattık. Sonra bakacağız. Şu an odağımız Türkiye Kupası finalidir.

Bir takıma, bu kadar çok Afrika Kupası'na gidecek oyuncu transferi yapamazsınız. Bu planlama yapılmamış. 1 ayımız gitti. Kadro dışı veya transfer konusunda aldığımız hiçbir karardan pişman değiliz. Onana iyi oynadığı zaman Beşiktaşlılar seviniyor, satabiliriz diye.

Ante Rebic'in bize maliyeti 6 milyon Euro. Nereye yollayacaksınız, hadi buyrun! Herkes alalım diye bakıyor da ne satabileceksin?

Teknik direktör konusunda %50 yabancı, %50 Türk düşüncem sürüyor. Sağlıklı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz.

Al Musrati, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarasıydı. Adamın şansı tutmadı, başına hiç gelmeyecek şeyler geldi. Benim camiam sahip çıkacak, sarılacak, moral verecek. Bunlar yaşça genç insanların, çoğu benim çocuklarımdan ufak.

Ernest Muçi'ye çok teklif geliyor ama Muçi için de Semih için de Avrupa Şampiyonası'ndan önce gelecek teklifleri kabul etmeyeceğiz.

Sergen Hocam da Şenol Hocam da Beşiktaş için çok değerli insanlar. Hepsi Beşiktaş'ın gönlünde eş değerededir ve başarılılardır da hiç şüphesiz. Ligler biter, hocalarımız ile oturur görüşürüz. Serdar Topraktepe var daha, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir. Bu ortalama, bu performans ile bir bakarsınız Serdar Topraktepe gündeme oturabilir ve hakkı da olabilir. Nuri Şahin de Türkiye'nin bir kıymeti. Hepsi konuşulacak. Yabancı hoca da konuşuyoruz. Daha önce konuştuğumuz ve gelmek isteyenler de var. Solskjaer de hemen gelmek istiyor.

Teknik direktör tercihimizde Türk ağırlığı öne çıkmaya başladı. İstiyoruz ama şartlar ne gösterir bilemeyiz. Türk hoca tercihi yönünde arkadaşlarım daha sıcak. Yabancı düşünenler de var. Oturup konuşup karar alacağız.

Yerli olarak Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin haricinde de alternatifler var. Yerli denilince illa Türkiye'de olması gerekmiyor! Her teknik direktör için şartları değerlendireceğiz.

Yabancı oyuncular arasında bu sezon sözleşmesi biten bir tek Ghezzal var. Amartey, 2026'da bitiyor, Montero'ya bakıyorsun 2025'te bitiyor. Biz ne yapacağız? Sportif kriterde birinci öncelik satıştır. Kulübe getirdiği kardır. Bütçeleri yapıldı, hedefler belirlendi.

Salih Uçan ve Cenk Tosun ile kupa maçı sonuna kadar görüşmeyelim dedim. Çok kötü gitti her şey. Şu an Beşiktaş'ın derdi, kontrat değil. Beşiktaş'ın derdi, kupayı almak. Performans da önemli. İkisi de iyi oynamaya başladı.

Semih Kılıçsoy, EURO 2024'te olacaktır. Bir kaza, sakatlık olmazsa. 3 kişiyi devirip gidiyor. Özel bir yetenek. Samet Aybaba onun kılığı, kıyafeti, lisanı, her şeyiyle ilgileniyor. Yapılan haksızlıktı. Montella ile konuştum, "Semih kırmızı çizgimiz" dedim. Olumlu konuştu. Türkiye'ye kaç tane Semih gelmiş, ben oyuncuma sahip çıkarım. Bu çocuk, 10 yaşından beri gol atıyor. Yeni atmıyor, saygı duyacaksınız.

Samet Aybaba, bütün alt yaş maçlarını izliyor. Neredesiniz diyorum, "U16 maçındayım, U15'teyim" diyor. Feyyaz Uçar bile bazen tesislerde kalıyor. Beşiktaş'ın emekçilerini kimse yıpratmasın. Bunlar kolay kolay gelmez, efsane insanlar. Feyyaz'ı görenler titriyor, bu eğitimde kaç tane futbolcu var eskiden kalma? Başka kulüpler bizi örnek almaya başladı.

Beşiktaşlıları, gençleri heyecanlandıracak bir oyuncu düşüncemiz var. Herkes hala Quaresma'yı soruyor. Böyle bir kahraman oyuncu fırsatı olursa neden olmasın.

Transferde bonservisi elinde olan oyunculara ağırlık vereceğiz. Genç ve yetenekli oyunculara bonservis ödeyebiliriz. Savunmada orta göbeğe tecrübeli oyuncular şart. Tayyip Talha'nın önemi bizim için büyük.

Sergen Yalçın da Şenol Güneş de tartışılamaz. Beşiktaş karar verir, taraftar da sahip çıkar.

Dortmund - PSG maçını izledim. Sarı Duvar'ı biliyoruz, Beşiktaş'taki hayalim de 'Siyah Duvar'ı oluşturmak. Bunun için stadın belirlenen tribünlerinden koltukları kaldırıp 9 bin ekstra kapasite sağlayacağız ama ayakta izleme için izin gerekiyor. Başvurduk, UEFA izin vermiyor dediler. Dortmund nasıl yapıyor? UEFA ile de konuştum, 'Bizim için bir sorun yok' dediler.

Mario Gomez, şu anda Red Bull'un başında. Dünyada şu an en iyi antrenörler Red Bull ekolünden çıkıyor. Mario Gomez'e Semih Kılıçsoy'u sordum. 'Beşiktaş'ın bütün maçlarını izliyorum' dedi. O resmi ben koymadım, Okay Karacan'a yolladım onlar da Beşiktaş'ı temsil ettiğim için paylaştı. Ben Beşiktaş'ı, Türkiye'yi temsil ediyorum. Gomez'i kupa finaline davet ettim. Bu ilişkiler önemli, devam ettirmek lazım. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. O maçlara eğlenmeye gitmedim, tabii ki görüşmeler de yaptık.

Kulüpte 3 müfettiş tutup iç denetim başlattık, istifalar başladı kulüpte. Bunları anlatsam, bana futbolcu soramazsınız, neler var.

Olmayacak hayaller, söylemem. Milyonlara hitap ediyoruz, onlar bizim canımız. Bana en büyük enerji çocuklar ve gençlerden geliyor. Bir yenilik yapıyoruz ve bütün kulüpler bizi takip edecek. Çocuklara hatta doğduğu andan itibaren üyelik hakkı vereceğiz.

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