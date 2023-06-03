ANKARA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 15:00'te yapılacak Cumhurbaşkanı yemini ve sonrasındaki Bakanlıkları değerlendirdi.

"Türkiye Yüzyılı diyoruz. Önümüzdeki yüzyılda bölgesine değil dünyaya damgasını vuracağına inanıyoruz. Arkadaşlarımız görev alacaklar. Toplumdaki değişimi okuyabilen bir partiyiz. Cumhurbaşkanımızın siyaset anlayışında bu var. Değişim kovalayan, değişimi takip eden biziz. Hem milletvekilliği listelerinde yaptık. Cumhurbaşkanımız kabineyi ilan edecek. Biz ilkeleri olan partiyiz. Seçimleri kazanmamıza rağmen, Cumhurbaşkanımız 16. seçimi çoğunlukla kazanmış olmamıza rağmen 3 dönem kuralını uygulayan başka bir parti var mı yok?

Şu anda dünyadaki en tecrübeli lider Cumhurbaşkanımız. Baktığınızda 21 yıldır iktidarda, başbakan, cumhurbaşkanı olarak dünya siyasetine etki ettiğini ve edebileceğini göstermiş bir lider. Son dönemde Türkiye bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru ilerliyor. Kabiliyetleriyle, yaptıklarıyla, potansiyeliyle tüm dünyanın gündeminde olan bir ülke. Demokrasi şöleni halinde geçen bu seçimi kazanması dünya başkentlerinde dikkat çekici oldu. 16. seçimi cumhurbaşkanımız kazandı. Katılıma baktığımızda her biri demokrasi şöleni şeklinde geçti. Çatışmanın tarafı olan ülkeler bile aynı saygınlıkla cumhurbaşkanımıza yaklaşıyor.

Birini öbürüne tercih etmemiz söz konusu değil. Herkes ajandasını sırtlanacak ve işe koyulmuş olacak. Gerçekten çiçek bahçesi coğrafyada da yaşamıyoruz. Dünya kolay bir konjonktür değil şu anda. Depremzede kardeşlerimizin beklentileri var, vatandaşların fiyat artışlarıyla ilgili şikayetlerini iyi biliyoruz. Bunların hepsine entegre bakış açısıyla Cumhurbaşkanımız yürütmenin başı olarak yaklaşacak ve kabinedeki arkadaşlarla yoluna devam edecek."

şeklinde açıklamalar yaptı.

HABER: ERCAN AYDIN