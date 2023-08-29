Borsa İstanbul, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gitti Borsa İstanbul, fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarında değişikliğe gitti
Ankara

Bakan Yumaklı, "2023'te TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik." açıklamasında bulundu.

AA