Ankara
Bakan Yumaklı, "2023'te TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik." açıklamasında bulundu.
AA
Bakan Yumaklı, "2023'te TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik." açıklamasında bulundu.
AA
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