Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yumaklı, TEKNOFEST Ankara 2023 Yarışması'nda tarım teknolojileri alanında ödül kazanan gençlerle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Yumaklı, gençlerden, TEKNOFEST yarışmasına katıldıkları projelerle ilgili bilgi aldı.

Burada yaptığı değerlendirmede, tarımsal üretimde gençlerin ve kadınların daha fazla yer almaları amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Yumaklı, bu nedenle tarım alanında proje üreten gençleri dinlemek istediklerini bildirdi.

Yumaklı, tarımda teknolojinin daha fazla kullanımına yönelik bir gidişat olduğunu belirterek, "Artık bazı şeylerin insan gücüyle yapılamayacağını biliyoruz. TEKNOFEST yarışmasında başarılı bulunan projelerin neredeyse tamamı, daha verimli ve hızlı üretim yapmak, elde edilen verileri analiz etmek ve kayıpları azaltmak üzerine." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilikle uğraşan Tarım Orman Gençlik Konseyi üyeleri ve teknolojiyi üreten TEKNOFEST gençlerini bir araya getirme arzusunda olduklarını bildiren Yumaklı, tarımda teknoloji kullanımıyla ilgili proje üreten gençlerin, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yanı sıra AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projeleri konusunda da çalışma yürütebileceğini kaydetti.

Yumaklı, "Gençlerin ve kadınların tarımsal üretimde daha fazla söz sahibi olmasını istiyoruz ama onlar işin daha çok teknoloji kısmında yer alıyor. İkisi birden olsa çok daha iyi olur." ifadesini kullandı.