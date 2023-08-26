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Köpeğin sahibi oldukları belirtilen iki kişi, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Yaralı Ahmet D, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet D, saldırıda bacağından ciddi şekilde yaralanırken, ihbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL AA- Alınan bilgiye göre, pazar günü Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki iş merkezinin garaj kapısının önünden geçen Ahmet D'ye orada bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı.

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