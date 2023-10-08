Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2015'te Börezli Mahallesi'nde 114 dönüm alanda kurulan BAÇEM, kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi, mevcut ve alternatif tarım ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi ile çiftçilerin daha bilinçli tarımsal üretim yapabilmeleri amacıyla hizmet veriyor.

Biyoteknoloji ve Doku Kültürü Laboratuvarı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler AR-GE Laboratuvarı, Distilasyon Ünitesi, Kurutma Tesisi, Üretim Seraları bölümleri ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitim ve Koleksiyon Bahçesi'nin bulunduğu tesiste 42 personel görev yapıyor.

Ölmez çiçek, tıbbi papatya, civanperçemi, meryemanadikeni, oğul otu, ıtır, lavanta, çayağacı, züfa otu, ekinezya, sarıkantaron, kudret narı, defne, aynısefa, kara mürver, hayıt, vetiver, Hint yağı, biberiye ve misk ada çayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretildiği BAÇEM'de, bu bitkilerin yanı sıra zeytin yetiştiriciliği, bahçıvanlık gibi birçok alanda konularda çiftçilere kurs veriliyor.

Her yıl 1000 kişinin kurslara katıldığı tesiste yapılan anlaşmayla, çiftçilere kendi bahçelerinde ürettikleri ürünler için satın alma garantisiyle destek sağlanıyor. Bu kapsamda her yıl çiftçiden 5 ton ürün alınıyor.

BAÇEM'de hem tesiste üretilen hem de çiftçilerden alınan tıbbi aromatik bitkiler, uzman ekip tarafından laboratuvarlarda krem, çay, yağ ve sabuna dönüştürülerek tüketiciyle buluşturuluyor.

Koleksiyon ve meyve bahçelerinin, rulo çim bahçesinin de yer aldığı BAÇEM, bünyesindeki 2 bin zeytin ağacıyla da zeytinciliğe destekte bulunuyor.

"Ürünlerimizi 'BAÇEM' markasıyla satıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Serkan Akça, Balıkesir'de tarım potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Akça, Balıkesir'in tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını belirterek, "Balıkesir'deki tarım potansiyelinin farkında olduğumuz için kentimizde birçok tesisleşmeye gittik. BAÇEM'in yanı sıra kırsal kalkınma olarak 5 koyunculuk tesisi, bir koç merkezi, bir jeotermal kurutma tesisi, bir de ana arı üretim tesisi kurduk." dedi.

Bu 9 tesiste üretim yaptıklarını aktaran Akça, bunların çiftçiden ürünlerini alıp onları destekledikleri yapılar olduğunu dile getirdi.

Önemli miktarlarda tarımsal üretim yapan bir belediye olduklarını vurgulayan Akça, çalışmalarından çiftçilerin çok memnun olduğunu kaydetti.

Balıkesir çiftçisinin kalkınmasında BAÇEM'in önemine işaret eden Akça, şöyle konuştu:

"BAÇEM'in belki de Türkiye'de eşi ve benzeri yoktur. Zeytin yetiştiriciliği, bahçıvanlık, bitki yetiştirme, tıbbi aromatik bitki yetiştirme gibi birçok alanda kursumuz mevcut. Her geçen gün çıtayı bir üst seviyeye taşıyoruz. Alanımızı güzelleştirip daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 24 çeşit bitkimiz varken bu sene bunu 36'ya çıkardık. Balıkesir'in değerlerine sahip çıkarak çiftçilerimizi katma değerli yüksek potansiyele taşımak istiyoruz. Ürünlerimizi 'BAÇEM' markasıyla satıyoruz. Üretim yapmak ve bununla birlikte çiftçiyi desteklemek kolay değil ama özverili çalışınca, bir hedefiniz olunca ve çiftçiler tarafından da bu desteklenince bize her şey kolaylaşıyor."

Akça, tarım ve hayvancılığa büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.