Bartın
Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde kara yolunun 70 metrelik bölümünde heyelan nedeniyle çökme oluştu.
Elektrik direğinin devrildiği heyelanda, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlası da toprak altında kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak uyarı levhaları yerleştirildi.
Bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA