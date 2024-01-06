42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Sarı, kaleyi cepheden gören pozisyonda, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan sağına uzanıp kornere çeldi.

Aynı dakikada Adana Demirspor yine etkili geldi. Sağ kanattaki Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında altıpas önünde Akintola topla buluştu. Akintola'nın sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan Yusuf Sarı ile kullandığı kornerde altıpas önünde Cisse topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.

İkinci yarı

47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir, yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.

Bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini yakalayan İstanbul ekibi, son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 8 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, bu sezon yalnızca bir kez 3 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Bu sezon 5. beraberlik



Ligdeki 5. beraberliğini alan RAMS Başakşehir puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon 7. beraberliğini yaşayan Yukatel Adana Demirspor ise puanını 28'e çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip 16. haftanın erteleme maçında 9 Ocak Salı günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor ise 10 Ocak Çarşamba günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Yusuf Sarı sakatlandı

Yukatel Adana Demirspor'un önemli isimlerinden Yusuf Sarı, karşılaşmanın 89. dakikasında sakatlandı.

Adana ekibinin hızlı gelişen atağında depara kalkan Yusuf, bir anda sol arka adalesini tutarak yerde kaldı. Saha içinde ilk tedavisi gerçekleştirilen Yusuf, oyuna devam edemedi. Yusuf'un yerine 90+1. dakikada Zeneli oyuna dahil oldu.