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Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yağmur altında gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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