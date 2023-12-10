12. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek, meşin yuvarlağı yerden kale önüne gönderdi. Kaleci Erce'yi geçen topa uzanarak vuran Abeid, fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı faulde altıpas gerisine gelen topa Burak Bekaroğlu kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Ömer Faruk'un yeniden ortasında yine Burak kafayla topu Cengiz Demir'e indirdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinde uygun durumdaki kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada savunmadaki Duarte'ye yaptığı baskıyla topu kapan Dadashov, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Azerbaycanlı futbolcu, pasını penaltı noktası civarındaki Strandberg'e verdi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada sağ kanatta topu alarak atağı sürükleyen Piatek, ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direğe hareketlenen Figueiredo uygun durumda istediği vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.

58. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Piatek'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

90+4. dakikada RAMS Başakşehir ceza sahası içinde Opoku ile Hodzic arasındaki hava topu mücadelesinde Hodzic yerde kaldı. Maçı devam ettiren hakem Burak Şeker, Video Yardımcı Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi Opoku'nun rakibinin yüzüne müdahalesini tespit eden Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Burak Şeker, maçın 20. dakikasından sarı kartı bulunan Opoku ikinci sarı kattan oyundan attı.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Dadashov'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan sağına yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Mücadele turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Takım teknik heyeti maçı izledi

RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti.

Protokol tribününden müsabakayı izleyen Montella'ya yardımcıları Daniele Russo ve Selçuk Şahin, analiz antrenör Massimo Crivellaro ve atletik performas antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş eşlik etti.