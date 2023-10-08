Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Bizim için çok önemli bir maça çıktık. İlk 45 dakika oyuncularım, çalıştığımız planladığımız her şeyi sahada yerine getirdi. İlk 45 dakika muazzam bir oyun oynadık. Rakibin tüm baskılarını kırdık. İlk yarıyı muazzam oynadık. Birçok oyuncum ortalama performanslarının üzerine çıktı. İkinci yarıda oyundan kopuş bekliyorduk açıkçası, skoru koruma etkisiyle de bekledik. Oyuncularıma da söyledim, savunma yapmamız gerekiyorsa dört dörtlük savunma yapacağız, hücum yapacağımız zaman da bunu dört dörtlük yapacağız. İlk yarı topla oynamayı, ikinci yarı da savunma yapmayı kusursuza yakın gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını ortaya koydukları mücadele nedeniyle kutlayan Atan, şöyle konuştu:

"Oyuncularımla birbirimizi tanıma sürecindeyiz, bana çok yardımcı oluyorlar. Oyunculara uygun bir oyun formatı oluşturmaya çalışıyoruz. İlk İstanbulspor maçı gibi çok iyi bir oyun ortaya çıktığını düşünüyorum. İyi hücumlar gerçekleştirdik, maçın sonunda 3'ü de bulabilirdik. Volkan penaltıyı kurtararak rakibi oyuna ortak etmedi. İlk yarıdaki oyunu 70 dakikalara çıkarmayı hayal etmemiz gerekiyor. 70 dakikayı çıkardığımız zaman yeniden herkesin çekindiği bir Başakşehir oluşturabiliriz. İçinde bulunduğumuz gerçekler var. Galatasaray, Fenerbahçe maçı alınan sonuçları görüyorsunuz. Onun haricinde sıralamada altımıza almamız gereken rakiplerimizle oynadığımız 3 maçta gol yemeden 7 puan aldık. Bu olumlu bir gelişme. Kayseri'de farklı bir motivasyon vardı. Üç gün dinlenme arası, sonrasında iki hazırlık maçı aldık."

Çağdaş Atan, sakat oyuncularının durumu hakkında gelen bir soru üzerine ise, "Eksik bir kadro ile sahadaydık. Geldiğimizde Edgar Ie ve Ömer Ali'nin sakatlığı vardı, onlar tamamen iyileşti, bugün kadrodaydılar. Az idman yaptıkları için kullanmadık. Muhammed ilk günkü antrenmanda sakatlandı, 6 haftalık sürece ihtiyacı vardı, iki haftası kaldı. Duarte ve Lima'nın ufak sakatlıkları vardı, riske etmek istediler ama kenarda tuttuk. Milli aradan sonra çalışmaya başlayacaklar. Serdar her denemeden sonra kasığında sertlik hissetti. Milli aradan sonra bizimle olacaktır. Ba bugün çok büyük fedakarlık yaptı, kasığında sakatlığa rağmen 90 dakika sahada kaldı. Milli takım arasından sonra Muhammed hariç tam kadro olacağız." açıklamasında bulundu.