İSTANBUL - Yaz aylarının gelmesiyle Kâğıthaneli vatandaşlar tatillerini geçirmek için asıl memleketlerine gitti. Kâğıthane’de yaşayan Karadeniz kökenli birçok vatandaş da köylerine giderek memleket hasretini giderdi. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin her sene yaptığı Anadolu ziyaretlerinin bu yıl ikincisini Karadeniz’e gerçekleştirdi. Kurban bayramında İç Anadolu’yu gezen Başkan Öztekin bu kez Karadeniz’e giderek buradaki Kâğıthanelilerle buluştu. Başkan Öztekin; Sinop’ta Dikmen ve Gerze ilçelerini ziyaret etti. Gerze’de 47. Kültür ve Sanat Festivaline katılım sağladı. Sinop’un ardından Bayburt’a geçen Başkan Öztekin Dede Korkut Uluslararası Kültür Festivali’ndeydi. Bayburt’un Demirözü, Yukarı Kırzı Köyü ve Arpalı Beldesi’nde Bayburtlularla bir araya geldi. Bayburt’un ardından Gümüşhane Geleneksel Kadırga Otçu Şenlikleri’ne katılan Başkan Öztekin Yayladere Köyü, Nazlıçayır Köyü, Güvercinlik Köyü ve Geçit Köyü’nde hemşehrileriyle buluştu. Başkan Öztekin son olarak Trabzon Tonya’daydı. Yerel etkinliklere katılan Başkan Öztekin beldelerin kalkınması için de vatandaş ve yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

“Anadolu’ya desteklerimizi sürdüreceğiz”

Gittiği beldelerde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Öztekin; ‘’Hemşehrilerimize ve belde sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anadolu insanının kadir şinaslığı ve misafirperverliğini bir kez daha gösterdiler. Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizle buluşmakla beraber, beldelerin kalkınması için yerel yöneticilerle de görüşme imkânı bulduk. Bu anlamda Kâğıthane Belediyesi olarak Anadolu’ya desteklerimizi sürdüreceğiz.’’ dedi.

Ziyaretlerinde Başkan Öztekin'e AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, belediye başkan yardımcıları ve dernek temsilcileri de eşlik etti.

HABER: BÜLENT ÇAMCI