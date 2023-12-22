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Trabzonspor'dan Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi kararıyla ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, lig lerde haftanın programı şöyle:

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