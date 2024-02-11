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Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü.

Göksel Gümüşdağ: Leo Dubois, sezon sonuna kadar bizim vermiyoruz

Göksel Gümüşdağ: Leo Dubois, sezon sonuna kadar bizim vermiyoruz

Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti.

BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.

Bundesliga 'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen , en yakın takipçisi Bayern Münih 'i konuk etti.

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