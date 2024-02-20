Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vardar, sözlerine Feyyaz Uçar'ın ameliyat edilen annesi Nadide Hanım'a geçmiş olsun dileyerek başladı.

Konyaspor ile önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını vurgulayan Vardar, "İlk yarıda çok tempolu oynamadık ama ikinci yarıda sahanın hakimi Beşiktaş'tı. Beşiktaş her geçen gün daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz çok değerli isimler. Beşiktaş'a hem oyun gücü hem kalite olarak çok şey katacaktır, Türk futboluna da katkı sağlayacaktır. Her geçen gün futbol kalitemizin yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Üzülerek söylüyoruz ki şampiyonluk hedefinden uzak kaldık. İki hedefimiz var; Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada oyuna dahil olan Aboubakar, Ghezzal ve Salih Uçan'a tribünlerden tepki gösterilmesine de değinen Vardar, şöyle devam etti:

"Taraftarlara küçük bir ricam olacak. Biz de taraftarız onlar gibi. Beşiktaş forması giyen oyunculara bu anlamda tepki vermek yerine desteği sağlamaları, lig sonuna kadar bunu sürdürmeleri en büyük arzumuz. Beşiktaş taraftarı doğru zamanda doğru reaksiyonu gösterir."

"En doğru karar hem futbolcular hem de kulüp için verilecektir"



Taraftarların tepki gösterdiği Aboubakar, Ghezzal ve Salih Uçan'ın yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun'un takımdaki gelecekleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Mete Vardar, "Futbol yapımızı profesyonelce yönetiyoruz. Futbol bilgisi tartışılmayacak iki kişi olan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, oyuncularla görüşmelerini yapıyor. Salih Uçan da Cenk Tosun da çok değerli. Karşılıklı konuşuluyor. En doğru karar hem futbolcular hem de kulüp için verilecektir." diyerek sözlerini sürdürdü.

Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yle yapılan görüşme hakkında da konuşan Vardar, şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın hakları ya da diğer kulüplerin hakları değil, Türkiye'de futbolda güven eksikliği var. Bu durum her kulüp tarafından ifade ediliyor. Türkiye'de üç büyük gibi bir algı var. İki büyük kulübün şampiyonluğa oynadığı senede, bu algı yıkılsın diye Beşiktaş biraz daha geride diye, en kolay hakem hatalarının yaşandığı sene gibi hissediyoruz. Sahadaki görüntü böyle. Bu sene hakem hatalarına Beşiktaş maçlarında çok sık karşılaştık."

Pendikspor ile oynanan karşılaşmanın ardından süre alamayan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un kadroda olmamasının teknik bir karar olduğunu söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Teknik konularla ilgili futbolu yöneten isimler ve hocamız var, benim cevap vermem doğru olmaz. Buna bir cevap verirsem Necip'e saygısızlık yapmış olmaz mıyım? Necip üç haftadır kötü mü oynuyor? Bence çok iyi oynuyor. Bence bunu konuşmak daha iyi olur." açıklamasında bulundu.

"Yayın ihalesinde 5 sene öncesine göre büyük bir değer kaybı var"

Yayın ihalesiyle ilgili olarak konuşan Mete Vardar, şu şekilde devam etti:

"Bu konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkanımız Hasan Arat, Beşiktaş'ın menfaati için her şeyi görüşüyor, en doğru kararı alacağımızı düşünüyorum. Yayın ihalesinde 5 sene öncesine göre büyük bir değer kaybı var. Türk futbolunun bu değeri hem maddi hem manevi olarak alması için çalışıyoruz."

Son olarak bugün yolların ayrıldığı futbolcu Emirhan Delibaş'ın takımdan neden gönderildiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Vardar, "Semih Kılıçsoy çok değerli bir isim ve bugünkü maçın ardından 'Dünyanın en önemli kulübünde oynuyorum, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum.' dedi. Bu konuyla ilgili olarak da sadece bunu söyleyeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.