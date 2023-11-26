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84. dakikada siyah-beyazlı takım 2-1 öne geçti. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışını Amir kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Colley, kafayla vurdu, kale çizgisi üzerinde Emre Kılınç'tan top geri döndü. Bu pozisyonda ceza saha içinde oluşan karambolde top önünde kalan Fernandes, sert vurdu, Colley'in göğsüne çarpan meşin yuvarlar ağlara gitti. 2-1

Dk. 58 dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalya'nın defansın arkasına ortasında Emre Kılınç, kaleci Mert Günok ve Necip Uysal'ın arasından topa dokundu, meşin yuvarlak direği sıyırarak kornere gitti.

25. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında Moundilmadji, şık bir voleyle topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

23. dakikada ev sahibi takım peş peşe korner kazandı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasına iyi yükselen Van Drongelen, topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgiden topu kornere çeldi. Aynı dakika içinde sol taraftan kazanılan köşe atışını ise Soner Gönül kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Van Drongelen sert vurdu; kaleci Mert Günok'u geçen topu kale direğinin dibinden Rosier kornere gönderdi.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı takımın kazandığı penaltıyı Cenk Tosun kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu Cenk Tosun tamamladı: 0-1.

14. dakikada Beşiktaş, penaltı kazandı. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Rosier, Soner Gönül'le mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

2. dakikada Beşiktaş 'ta Chamberlain'in pasında Onur Bulut, ceza sahası içine yerden sert ortaladı, Soner Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu. Hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

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