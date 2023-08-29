İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı akşam idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de evinde karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA