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Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

Hapoel Tel Aviv ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet , 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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