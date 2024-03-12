Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.
Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Hapoel Tel Aviv ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.
Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.Kaynak: AA