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İki takım arasındaki ilk müsabakanın yarın oynanacağı yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, adını finale yazdıracak. İlk 2 mücadelede eşitlik olması durumunda serinin üçüncü ve son karşılaşması, 3 Nisan'da Fransa'da yapılacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, " BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Mincidelice JL ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımımızı destekleyecek 'Büyük Beşiktaş Taraftarı'na göstermiş olduğu ilgi için sonsuz teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

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