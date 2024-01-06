Beşiktaş maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Berkan Durmaz ve Angel Delgado beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 23-23 eşitlikle geçen siyah beyazlılar, ilk yarıyı 40-41 önde tamamladı. Final periyoduna 57-54 geride giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 76-70 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Mitchell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Delgado 16

1. Periyot: 23-23

Devre: 40-41

3. Periyot: 57-54

Dusan Alimpijevic: En önemli olan galibiyet yollarını bulmaktı

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçta çok fazla iniş çıkış yaşadık söyleyen Dusan Alimpijevic şu sözleri kaydetti:

“Çok fazla iniş çıkış yaşadık maçta. Bizim için en önemli olan galibiyet yollarını bulmaktı. Bana göre Reeder Samsunspor çok iyi bir maç oynadı. Onlara sezonun devamında başarılar diliyorum. Maçtan önce söylemiştim. Önemli olan tabii ki kazanmak. Şimdi önümüzdeki maça konsantre olmak durumundayız.”