Final periyoduna 62-56 geride giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, BKT EuroCup Yarı Final serisi ilk maçında salondan 86-74 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Mincidelice JL, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ekinox

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Michele Rossi (İtalya), Josip Radojkovic (Hırvatistan)

Mincidelice JL: Lewis 14, Risacher 8, Morgan 4, Mike 16, Kokila 4, Brown 10, Salash 9, Benitez, Massa 10, Julien 11

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Beşiktaş Emlakjet: Needham 13, Mathews 4, Mitchell 10, Delgado 15, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 4, Berk Uğurlu 2, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu

1. Periyot: 16-13

Devre: 44-30

3. Periyot: 62-56

Beş faulle çıkanlar: 38.20 Kokila (Mincidelice JL), 37.00 Simonovic, 39.45 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)

Kaynak: AA