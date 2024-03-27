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Beş faulle çıkanlar: 38.20 Kokila (Mincidelice JL), 37.00 Simonovic, 39.45 Mitchell (Beşiktaş Emlakjet)

Türkiye, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Bu sonuçla Mincidelice JL , seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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