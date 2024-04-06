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Sarı-siyahlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Vorobjovas'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede Enes Cinemre ve Cenk Tosun ile fileleri havalandıran Beşiktaş , müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Efeler Ligi'nde play-off final etabının maç programı belli oldu

Efeler Ligi'nde play-off final etabının maç programı belli oldu

İstanbulspor ise Alp Arda, Mehmet Yeşil, Modestas Vorobjovas, David Sambissa, Vefa Temel, Mendy Mamadou, Racine Coly, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Demeaco Duhaney ve Florian Loshaj 11'iyle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Baran Kalkavan, Tayyip Talha Sanuç, Joe Worrall, Umut Meraş, Daniel Amartey, Demir Ege Tıknaz, Alex Oxlade-Chamberlain, Serkan Emrecan Terzi, Jackson Muleka ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.

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