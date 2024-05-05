İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de 1 Ekim 2023-30 Nisan 2024 dönemini kapsayan "2024 su yılı yağış miktarı" metrekareye 606 milimetre olarak hesaplandı. Geçen senenin aynı döneminde ise metrekareye 498 milimetre yağış düştü.

Bölgenin uzun yıllar ekim-nisan yağış ortalaması 641 milimetre olarak ölçüldü. Bu rakamlar, yağışların normaline göre yüzde 5,46 azaldığını, geçen yıla göre ise yüzde 21,6 arttığını ortaya koydu.

Bu dönemde yağışlar, düzensiz ve lokal gerçekleşti. İzmir'in kuzey bölgesi kısmen yeterli yağış aldı, tarımsal üretimin yoğun olduğu Küçük Menderes Havzası'nda ise nispeten kurak bir dönem gözlendi.

Bölgesel yağışlar barajlardaki doluluk oranına yansıdı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü kontrolündeki 14 barajdan 8'inin su seviyesi geçen yılın gerisinde kaldı. DSİ'nin 30 Nisan verilerine göre bu 14 barajın ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 47,26 olarak kayıtlara geçti, bu senenin aynı döneminde yüzde 50,19 seviyesine çıktı.

Barajlardan Balçova'da doluluk yüzde 53'ten yüzde 76'ya, Kestel'de yüzde 30'dan yüzde 68'e, Çaltıkkoru'da yüzde 59'dan yüzde 85'e, Yortanlı'da yüzde 27'den yüzde 54'e, Beydağ'da yüzde 6'dan yüzde 8'e, Güzelhisar'da yüzde 75'ten yüzde 86'ya yükseldi.

Tahtalı Barajı 25 yılın en kötü 3'üncü senesinde

Özellikle Küçük Menderes Havzası'nda yaşanan kuraklık nedeniyle bu bölgedeki barajlardaki doluluk oranı geçen yıla oranla düştü.

İzmir'in su ihtiyacının yüzde 45'ini karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40'tan yüzde 30'a indi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin verilerine göre, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, son 16 yılın en düşük rakamı olarak kayıtlara geçti.

Tahtalı Barajı'nda geriye dönük 25 yıllık bilgiler incelendiğinde bugünkü baraj rezervinden daha aşağı seviyede olan yüzde 27 dolulukla 2001 ve yüzde 18 dolulukla 2008 yılları bulunuyor.

İçme ve kullanma için şehir şebekesine yıllık ortalama 90 milyon metreküp su verilen barajda normalde sular altında kalan havzada ot ve çiçekler oluştu.

Diğer barajlardan Aktaş'ta doluluk yüzde 21'den yüzde 15'e, Ürkmez'de yüzde 50'den yüzde 44'e, Seferihisar'da yüzde 50'den yüzde 35'e, Alaçatı'da yüzde 55'ten yüzde 41'e, Kavakdere'de yüzde 65'ten yüzde 53'e, Zeytinova'da yüzde 21'den yüzde 19'a, Bademli'de ise yüzde 100'den yüzde 73'e düştü.