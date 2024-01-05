Teknik sorumlu Topraktepe, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek milli takımlarına çağrılan Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes'e forma verdi.

Kasımpaşa karşısında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Topraktepe, savunmayı Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi dörtlüsünden oluşturdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ı görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka'ya forma verdi.

Gedson 2 maç sonra 11'de

Gedson Fernandes 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine kavuştu.

Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Portekizli futbolcu, Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında tedavisi devam ettiği için görev alamamıştı.

Emrecan doğum gününde siftah yaptı

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç futbolcusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına Kasımpaşa karşısında çıktı.

A takım seviyesindeki ilk maçını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin de Lugano karşısında oynayan Emrecan, siyah-beyazlı takımın 2-0 kazandığı mücadelede ilk gol sevincini de yaşamıştı.

Bugün doğum günü olan 2004'lü oyuncu için siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Taraftarlar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı futbolseverler, Kasımpaşa mücadelesine ilgi göstermedi.

Tribünlerde çok sayıda boşluk dikkati çekerken, Kasımpaşa taraftarları da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurdu.

Öte yandan iki takımın sahaya çıktığı esnada stat hoparlöründen "Baba" filminin müziği çaldı.