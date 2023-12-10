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Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hentbol Süper Lig’in 11. haftasında Bahçelievler Bld. ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, ligin 10. haftasında Köyceğiz Belediyespor ile oynadığı karşılaşmadan 44-29 galip ayrılmıştı.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı; Mehmet Emre, Enis Harun Hacıoğlu, Şevket Yağmuroğlu, Mateusz Piechowski, Genco İlanç, Nikola Arsenic ve Ozan Arifoğlu ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 15-29 önde tamamlayan Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, maçtan 51-29 galip ayrıldı.

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