Beşiktaş, sahasında galibiyeti unuttu

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Fall meşin yuvarlağı kafayla ceza yayına indirdi. Aytaç Kara'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hajradinovic ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak yeniden kornere gitti.

41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak savunmaya da çarpan top kale direğinin yanından kornere gitti.

65. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, sağdan savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Cenk Tosun'un kayarak pasında topu kapan Rashica, soldan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in kale sahasına gönderdiği ortaya yükselen Da Costa kaleci Mert'ten önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'le verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, Emrecan Terzi'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

88. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada Da Costa müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, sahasında galibiyeti unuttu

Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede 3 puana Da Costa'nın attığı gollerle ulaşan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

İç sahada galibiyeti unuttu

Kasımpaşa yenilgisiyle bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçlarının ardından Kasımpaşa'ya da mağlup oldu.

Üç maçı da 3-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, kalesinde 9 gol görürken 3 gol attı.

Taraftar protestosu devam etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi.

Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.

Salih Uçan cezalı

Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart cezalısı oldu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören tecrübeli oyuncu, bu sezonki 4. kartını alarak cezalı duruma düştü.

Salih Uçan daha önce ligde Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görmüştü.

Ayrıca siyah-beyazlı takım, Salih Uçan'ın sarı kart gördüğü 4 maçın 3'ünü kaybederken 1'inde berabere kaldı.

Semih Kılıçsoy yine boş geçmedi

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.

45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.

18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.

Necip Uysal korkuttu

Karşılaşmanın 52. dakikasında Kasımpaşa'nın ani gelişen tehlikeli atağında topa müdahale eden Necip Uysal kısa süreli baygınlık geçirdi.

Topa hamle yapan Fall'un üst baldırı siyah-beyazlı oyuncunun kafasına sert şekilde çarpınca Necip bir süre yerde hareketsiz kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, sağlık görevlilerini sahaya çağırırken tecrübeli oyuncu, müdahalenin ardından oyuna geri döndü.

Necip Uysal 68. dakikada oyuna devam edemeyerek yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

Tayyip Talha 9 ay sonra sahada

Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 günlük aradan sonra formasına kavuştu.

2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide çapraz bağlarında kopma yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek forma hasretini noktaladı.

Ghezzal 2 maç sonra

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Rachid Ghezzal, 2 maçlık aranın ardından yeniden sahada yer aldı.

60. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna giren tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 10 dakika görev yapmış daha sonra kadro dışı kararı nedeniyle Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı kulüp kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili yeni bir açıklama yapmazken, Kamerun Milli Takımı'na giden Vincent Aboubakar, Villarreal'e transfer olan Eric Bailly'nin dışında Jean Onana ve Valentin Rosier maç kadrosunda yer almadı.

Da Costa gecenin yıldızı oldu

Kasımpaşalı oyuncu Da Costa, attığı 3 golle "hat-trick" yapıp takımına 3 puan kazandırarak gecenin yıldızı oldu.

Tecrübeli oyuncu 41, 80 ve 83. dakikalarda attığı gollerle galibiyette kritik rol oynayan Da Costa ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti. Ayrıca Da Costa'nın bir topu da direkten döndü.