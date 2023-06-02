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Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Beşiktaş'ta Onur Bulut'un da Kasımpaşa karşısında görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş lı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu finalde

Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu finalde

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Trabzonspor'la 29. haftada deplasmanda 0-0 sona eren mücadelenin ardından biri hükmen olmak üzere oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar, 74 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

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