İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Futbol A Takımı, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tiran ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Siyah beyazlı kulübün yeni transferleri Jean Onana ile Daniel Amartey de çalışmada yer aldı.



Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.



Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de KF Tirana maçının hazırlıklarına, bugün saat 11.00 ve 19.00’da yapacağı çift idmanla devam edecek.