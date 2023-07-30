Haber: Beyza Betül Cihan

Bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan salon çalışmasıyla futbolcuların forma ve motivasyonu üst düzeyde tutuluyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine odaklanarak, KF Tirana ile karşılaşacağı zorlu rövanş maçına hazırlanıyor.

Takım, bir günlük izin sonrasında yeniden antrenmanlara maça en iyi şekilde hazırlanmak ve elde edilecek başarıya ulaşmak için büyük bir özveriyle devam ediyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışması, ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla ise tamamlandı. Beşiktaş'ın basına kapalı gerçekleştirikleri idman yaklaşık 1 saat sürdü.

UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergilemek için çabalayan Beşiktaş, taraftarları tarafından da büyük bir heyecanla takip ediliyor. BJK taraftarları, takımlarının uluslararası platformdaki başarısını dört gözle bekliyorlar ve oyunculara desteklerini göstermek için maç sonu sabırsızlıkla bekliyorlar.