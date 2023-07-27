İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Foto: Beşiktaş

Beşiktaş Futbol A Takımı forma şort arkası sponsoru olarak Pasha Group ile anlaştıklarını duyurdu. 

Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde Kilisli genç futbolcu memleketinde açtığı spor okulunda yeni yetenekler peşinde

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol A Takımımızın forma şort arkası sponsoru Pasha Group oldu. Pasha Group logosu 2023-2024 Trendyol Süper Lig, UEFA Konferans Ligi Ön Eleme/Play-off ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şortlarımızın arkasında yer alacak. Pasha Group'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor; gücümüze güç kattığı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. 