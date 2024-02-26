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Beşiktaş , yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

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