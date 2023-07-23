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Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada otobüs ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da serinlemek isteyenler sahil ve parkları tercih etti

İstanbul'da serinlemek isteyenler sahil ve parkları tercih etti

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