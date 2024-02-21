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Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç da idmana katılmadı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda minyatür kale maç oynandı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

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