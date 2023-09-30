Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Konyaspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Siyah-beyazlı futbol takımında Mert Günok, Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.