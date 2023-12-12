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Siyah-beyazlı ekip, Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine hareket edecek. Beşiktaş , Lugano maçının hazırlıklarını, yarın TSİ 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 ile sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

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