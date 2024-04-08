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Binanın oturuma uygunluğu ise bayramdan sonra çıkması beklenen raporun ardından belli olacak.

Isıtmanın merkezi sistemle sağlandığı binaya önümüzdeki günlerde su ve doğal gaz verilmesi planlanıyor.

Yangının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen rüzgarın etkisiyle is kokusu çevrede halen hissediliyor.

Gece kulübünün giriş ve çıkışının bulunduğu kapıda polis ekipleri bekliyor.

Çevresi güvenlik şeritleri ve Beşiktaş Belediyesinin zabıtasına ait bariyerleriyle kapatılan binaya görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübü nün olduğu 16 katlı binada yanan kofra nedeniyle yaşanan elektrik sorunları giderilmeye çalışılıyor.

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