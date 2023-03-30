Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.940,94
ALTIN
1.211,95
DOLAR
19,16
STERLİN
23,75
EURO
20,86
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...

Çadır Kentlere Güneş Enerjili Batarya Sistemi Kurdu

Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO, deprem bölgesindeki çadır kentlerin acil enerji ihtiyacını karşılamak üzere AFAD ve AHBAP ile iş birliği yaparak Batarya Depolamalı Güneş Enerjisi Sistemi kurulumu yaptı.

30 Mart 2023 Perşembe 11:14
0 Okunma
Çadır Kentlere Güneş Enerjili Batarya Sistemi Kurdu

İSTANBUL- YEO Teknoloji, deprem felaketinden etkilenen bölgelerin acil enerji ihtiyacını karşılamak üzere AFAD ve AHBAP ile iş birliği yaptı. Kurulumu yapılan Batarya Depolamalı Güneş Enerjisi Sistemi, şebekeden bağımsız olarak güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek sunuyor. İlk etapta Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulumu yapılan sistemler aileler için acil enerji ihtiyacını sağlayacak. Yeni bölgeler için de sistem kurulumu gelen talebe göre devam edecek.

 

Yaraların birlikte sarılabileceğine inanan YEO Teknoloji, felaketin ilk günlerinden itibaren bölgeye şantiyelerindeki iş makinelerini ve uzman personelini yönlendirmişti. Konteyner desteğinin yanında çeşitli ihtiyaçları da bölgeye sevk eden YEO Teknoloji, bugünlerde en önemli ihtiyaçlardan olan kesintisiz enerji için çalışıyor. Kurulan batarya depolama özelliğine sahip güneş enerjisi panelleri, çadırlar ve ortak alandaki enerji noktalarında kullanılıyor.

HABER: METE YILMAZ

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Batarya Depolamalı Güneş Enerjisi SistemiYEO TeknolojiIhityaçDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Z Kuşağının Sürdürülebilirlik Gündeminde İklim Krizi Ve Dijital Fırsat Eşitliği Var
Z Kuşağının Sürdürülebilirlik Gündeminde İklim Krizi Ve Dijital Fırsat Eşitliği Var
Siber Saldırılara Karşı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne Uyum Büyük Önem Taşıyor
Siber Saldırılara Karşı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne Uyum Büyük Önem Taşıyor
MediaMarkt'ın Sadakat Programı MediaMarkt CLUB 4 Milyon Kullanıcıya Ulaştı
MediaMarkt'ın Sadakat Programı MediaMarkt CLUB 4 Milyon Kullanıcıya Ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans